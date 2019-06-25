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رياضة

إصابة حمادي أحمد تبعده عن الملاعب لنهاية الموسم

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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أثبت الفحوصات الطبية التي أجراها قائد فريق القوة الجوية حمادي أحمد، تعرضه للإصابة في عظم الترقوة لليد اليمنى ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.

وتعرض حمادي أحمد إلى الإصابة في مباراة الزوراء التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، بعد أن سقط على كتفه نتيجة اشتراكه في إحدى الكرات بالدقيقة (22) من عمر اللقاء.

وذكر طبيب القوة الجوية، الدكتور غالب الموسوي أن الأشعة التي أجريت للاعب كشفت عن إصابة بعظم الترقوة مع خلع بكتف اليد اليمنى.

وبين الموسوي أن حمادي سيجري عملية جراحية على يد أحد المختصين، للشفاء من الإصابة، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم.

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