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رياضة

الحاج ضيوف: تنظيم مصر لبطولة أفريقيا رائع.. و"السلام" يضاهي الملاعب الأوروبية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
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أشاد أسطورة كرة القدم السنغالية الحجي ضيوف، بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ التي تستمر حتي يوم ١٩ يوليو المقبل.

وقال الحاج ضيوف - في تصريح صحفية له اليوم - " مصر نجحت في تنظيم واستضافة رائعة لبطولة إفريقيا، رغم مرور أيام قليلة علي انطلاق المسابقة إلا أن الجميع معجب بالبطولة وبالتنظيم المميز".

وأضاف لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، "مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها قادرة علي تنظيم أكبر البطولات الدولية".

وأعرب ضيوف عن إعجابه باستاد "السلام" الذي يستضيف مباريات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن أرضية الملعب تضاهي الملاعب الأوروبية.

وتمني الحجي ضيوف تتويج منتخب بلاده "السنغال" بلقب البطولة الإفريقية، ولكنه أكد أن الفرص متساوية بين جميع المنتخبات.

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