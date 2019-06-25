إنتر ناسيونال تتمسك بالنجم البرازيلي "إيدنيلسون" بعد عرض "الهلال"

أعلنت إدارة إنتر ناسيونال تمسكها بالنجم البرازيلي "إيدنيلسون" بعد العرض المقدم من نادي الهلال للحصول على خدمات اللاعب مقابل 15 مليون ريال برازيلي لمدة 4 سنوات .



وأكد المدير التنفيذي لـ "إنترناسيونال" "روبرتو ميلو" رفضه لبيع اللاعب معللاً ذلك برغبته في البقاء بناديه .



وحول راتب اللاعب بعد العرض الذي قدمه الهلال ، قال "ميلو" : عقده الحالي جيد، إذا كان هناك شيء يمكن التفاوض عليه فسيكون في حالة تمديد العقد الحالي للاعب”.



وكان الهلال قد حدد راتب بقيمة 750 ألف ريال برازيلي شهريًا للاعب للإستفادة من خدماته أربع سنوات