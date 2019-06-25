المقاومة الإيرانية: الهجمات الإرهابية على "خليج عدن" تمت تحت إشراف الحرث الثوري

أكد عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجيد حريري،إن عمليات تفجير ناقلات النفط تمت بإشراف من العميد علي فدوي نائب القائد العام لقوات الحرس وتم تنفيذ العمليات من قبل الوحدات الخاصة التابعة للقوة البحرية في قوات الحرس بالتعاون مع القاعدة البحرية التابعة لقوات الحرس في ميناء جاسك.



وتفيد التقارير الواردة أن عمليات تفجير واستمرارا لسياساتها الاستفزازية أقدمت قوات الحرس صباح يوم الخميس، 20 يونيو الجاري، على إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق خارج المجال الجوي الإيراني وبعد ذلك تطرقت قوات الحرس لنشر دعايات واسعة.



وأشار موقع المقاومة الإيرانية، لقد تم تنفيذ هذا العمل من قبل قوات الحرس بشكل تكتيكي من أجل إضعاف العواقب الدولية المترتبة حول دور قوات الحرس في تفجير ناقلات النفط في بحر عمان.



ولقد اتخذ علي خامنئي ولي فقيه النظام هذا الخط والسياسية من أجل حفظ معنويات القوات الداخلية للحرس ومنع انهيارها اليومي في ظل الظروف الداخلية والدولية المتأزمة.



ووفقا للتقارير الداخلية في النظام فإنه بعد اطمئنان خامنئي من أن الاستراتيجية والخط الأساسي الأمريكي ليس الحرب مع النظام أقدم على تنفيذ هذه الأعمال العسكرية المستفزة في مضيق هرمز وبحر عمان من أجل تهديد أمن المنطقة وطريق انتقال النفط حتى يقلل من تأثير الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها النظام ككل ويؤخر يوما واحدا من سقوطه المحتوم.



إن مجموعة التقارير القادمة من داخل النظام تشير إلى أن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان يوم الخميس 13 يونيو 2019 تمت بتخطيط وقيادة العميد علي فدوي نائب القائد العام لقوات الحرس.