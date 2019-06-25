كندا تشارك في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في كولومبيا

أعلنت الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، أن السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية، روب أوليفانت، سيمثل كندا في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقام في كولومبيا خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري.



وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن ذلك يأتي في إطار التزام البلاد بتعزيز التعاون مع شركائها في الأمريكتين الشمالية واللاتينية.



ويصادف هذا العام الذكرى الـ71 لتأسيس منظمة الدول الأمريكية، التي تعمل على تجميع كل الدول الأمريكية لتتصدى للتحديات والفرص المشتركة.



وقالت السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية "كندا ملتزمة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والتنمية - الركائز الأربع لمنظمة الدول الأمريكية، وجميع أعضاء المنظمة ملزمون بالدفاع عن هذه المبادئ، خاصة في وقت تتعرض فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان للتهديد، لضمان السلام والأمن في نصف الكرة الغربي".



وأكد أن بلاده ستواصل التأكيد على هذه النقطة في اجتماعات كولومبيا هذا الأسبوع، والتي تقدم فرصة مهمة لمناقشة التحديات الملحة في فنزويلا ونيكاراجوا.