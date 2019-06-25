الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

كندا تشارك في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في كولومبيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، أن السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية، روب أوليفانت، سيمثل كندا في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقام في كولومبيا خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن ذلك يأتي في إطار التزام البلاد بتعزيز التعاون مع شركائها في الأمريكتين الشمالية واللاتينية.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ71 لتأسيس منظمة الدول الأمريكية، التي تعمل على تجميع كل الدول الأمريكية لتتصدى للتحديات والفرص المشتركة.

وقالت السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية "كندا ملتزمة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والتنمية - الركائز الأربع لمنظمة الدول الأمريكية، وجميع أعضاء المنظمة ملزمون بالدفاع عن هذه المبادئ، خاصة في وقت تتعرض فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان للتهديد، لضمان السلام والأمن في نصف الكرة الغربي".

وأكد أن بلاده ستواصل التأكيد على هذه النقطة في اجتماعات كولومبيا هذا الأسبوع، والتي تقدم فرصة مهمة لمناقشة التحديات الملحة في فنزويلا ونيكاراجوا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

12 معلومة عن "مخطط الأمل" الإخوانى لضرب الاقتصاد القومى

منذ حوالي 4 ساعات

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ ساعة

مصادر: أحد عناصر "خلية الأمل" الإرهابية متحفظ على أمواله منذ 2017

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

ads

الصور

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

إصابة حمادى أحمد تبعده عن الملاعب لنهاية الموسم

الحاج ضيوف: تنظيم مصر لبطولة أفريقيا رائع.. و"السلام" يضاهي الملاعب الأوروبية

إنتر ناسيونال تتمسك بالنجم البرازيلي "إيدنيلسون" بعد عرض "الهلال"

"ماجر" يرفض مقارنته بمحرز

منوعات

صورة تكشف عن تفاصيل عن شخصيتك

ارتفاع درجات الحرارة بألمانيا تؤدي إلى زيادة بيع مراوح التهوية

"هواوي" تورط "فيديكس" بحرب ضد ترمب في محاكم أميركا

مسح: الديمقراطية أقل من توقعات نصف سكان العالم

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

ads

صفحتنا ع الفيس بوك