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محافظات

720 مليون جنيه استثمارات لتعمير شمال سيناء خلال 5 سنوات

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
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قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، المهندس ناجي إبراهيم محمد، إنه تم الانتهاء من إنشاء العديد من المشروعات بمختلف القطاعات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 720 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المنطقة- في تصريحات اليوم الثلاثاء- أنه في قطاع الإسكان الاجتماعي تم إنشاء 1070 وحدة إسكان جديدة وترميم وإعادة تأهيل 312 وحدة بتكاليف إجمالية بلغت 279 مليونًا و955 ألف جنيه موزعة على العريش والحسنة وبئر العبد وحي المساعيد.

وأشار إلى أنه في قطاع الإسكان البدوي تم تنفيذ 127 منزلًا بدويًا بتكلفة 31 مليونًا و600 ألف جنيه من بينها: إنشاء 30 منزلًا في قرية الريد بنخل، و30 منزلًا بوادي الحاج بنخل، و21 منزلًا بصدر الحيطان بنخل، و20 منزلًا بقرية أقرية بالحسنة، و15 منزلًا في قرية الحمة بالحسنة.

ولفت إلى أنه تمت إزالة وإعادة بناء 11 منزلًا بقرية 6 أكتوبر ببئر العبد، ورفع كفاءة قرية الروضة ببئر العبد بتكلفة إجمالية 127 مليون جنيه منها: رفع كفاءة 538 وحدة سكنية، وإنشاء 51 منزلا بدلًا من المنازل الأيلة للسقوط والعشش، بخلاف إنشاء شبكات المياه بطول 14 كم، والكهرباء بطول 7 كم والطرق بطول 5 كم.

وأوضح أن هناك عدة مشروعات تم إنشائها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى بتكاليف إجمالية بلغت 86.3 مليون جنيه من بينها إنشاء 70 منزلًا بالجوفة، وشبكتي طرق بطول 6 كم وصرف صحي بطول 3.7 كم، علاوة على إنشاء بئر مياه ومحطات معالجة وتحلية وخزانين أرضي وعلوي.

وفي قطاع الطرق، أوضح أنه تم إنشاء 49 كم بالعريش وبئر العبد والقرى الأكثر احتياجًا بوسط سيناء بتكلفة 73.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء، تم إنارة قرى وسط سيناء والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة بتكلفة 125 مليون جنيه، وإنارة الطريق المؤدي إلى الصالة المغطاة بالعريش، والطريق المؤدي إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وجاري استكمال إنارة الطريق الدولي من الميدان غرب العريش حتى الريسة شرقًا ومن مزار حتى الروضة ببئر العبد.

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