سفير إيران بالأمم المتحدة: أمريكا لا تحترم القانون الدولي

اتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة أمس الاثنين، بأنها لا تبدي احتراما للقانون الدولي بفرضها عقوبات جديدة على إيران، واصفا التوترات بين البلدين بأنها لا توفر المناخ السليم للمحادثات.

وقال السفير مجيد تخت روانجي للصحفيين "لا يمكن بدء حوار مع شخص ما يهددك، ويقوم بترويعك.

"كيف يتسنى لنا أن نبدأ حوارا مع شخص ما شاغله الرئيسي هو فرض المزيد من العقوبات على إيران؟ المناخ لحوار كهذا ليس مهيئا بعد".



وتحدث السفير الإيراني فيما كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعقد اجتماعا مغلقا بطلب من الولايات المتحدة لبحث قضية إيران.



واستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أمس الاثنين الزعيم الإيراني الأعلى على خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبارا آخرين بعقوبات أمريكية جديدة، متطلعا إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مُسّيرة.