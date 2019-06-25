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مصر

السيسي: نتطلع لمساهمة الفعاليات الرياضية الإفريقية في تعزيز الروابط بين شعوب القارة السمراء

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:22 م
السيسي
السيسي
ياسمين محمود
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلع مصر إلى مساهمة الفعاليات الرياضية الإفريقية في تعزيز الروابط بين الشعوب الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، الثلاثاء، نانا أكوفو أدو، رئيس دولة غانا، في قصر الاتحادية.

وتناول اللقاء بين الرئيسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا والمشروعات الكبرى التي تم إنشاؤها، وكذلك في إطار المستقبل الاقتصادي الواعد لغانا في ضوء توجهات الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الرئيس الغاني تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بدور مصر المحوري على الساحة الإفريقية، لاسيما جهودها الحالية كرئيس للاتحاد الإفريقي، كما تتطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وفي ختام اللقاء، هنأ الرئيس الغاني مصر على التنظيم المتميز والنجاح في استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

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