المترو: من المتوقع نقل 35 ألف مواطن خلال مباراة مصر- الكونغو غدًا

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه من المتوقع نقل ما يقرب من 35 ألف مواطن من خلال مرفق مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وذلك خلال مباراة مصر والكونغو، غدًا الأربعاء، وذلك ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جودة الخدمة التي قدمتها الشركة خلال المبارة الأولي من توفير عدد من القطارات المكيفة فى الخطين الأول والثاني والخط الثالث مكيفة بالكامل، وسرعة القطارات والتنظيم أسهمت فى تقليل التكدس على الأرصفة وساعدت فى زيادة ثقة المواطنين في المرفق.



وأكدت المصادر، أنه نتيجة لكل تلك الأمور والتنظيم المميز للشركة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، فسيزداد إقبال المواطنين على استقلال المرفق بدلًا من استخدام العربات الخاصة أو المواصلات العامة.