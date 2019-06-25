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رياضة

نابولي يدخل سباق التعاقد مع نجم توتنهام

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال تقرير صحفي، إن نادي نابولي الإيطالي، دخل سباق التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الصيف الجاري.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، يرغب في تواجد كيران تريبير، بصفوف فريق الجنوب في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن المدرب المخضرم تحدث بالفعل مع مسؤولي توتنهام من أجل ضم المدافع البالغ من العمر 28 عامًا.

وختمت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي يبدو مستعدًا لبيع اللاعب في صفقة مقابل 25 مليون يورو تقريبًا.

ويحظى تريبير، باهتمام عدة أندية أخرى منها أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

يذكر أن تقارير صحفية، أكدت مؤخرا تراجع يوفنتوس، عن فكرة التعاقد مع لاعب توتنهام، في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أن ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، غير مقتنع بتريبير.

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