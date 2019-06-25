"من الاعتراف بها إلى الدعم".. تاريخ العلاقات بين مصر وجنوب السودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مستشار الشئون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان، وأكد من خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر وجنوب السودان ودعم مصر لها.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" العلاقات بين مصر وجنوب السودان.



"اعتراف مصر بجنوب السودان"

سارعت مصر إلى إعلان دعمها لدولة جنوب السودان والاعتراف بها دولة مستقلة، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وذلك فى إطار حرص مصر على رغبة أبناء الجنوب فى أن تكون لهم دولة مستقلة خاصة بهم ومنفصلة عن الشمال، كما أن هناك تنسيقا بين مصر وجنوب السودان فيما يتعلق بحوض نهر النيل، وفى التوصل إلى حلول للصراعات بالطرق السلمية لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان والقرن الأفريقي والقارة الإفريقية.



"إرسال أكبر قوة حفظ سلام"

وفى إطار دعم مصر لدولة جنوب السودان، أرسلت مصر أكبر قوة لقوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان، حرصًا على دعم استقرار الدولة، كما كانت لمصر مواقف واضحة إزاء بعض التحديات السياسية التي واجهت جنوب السودان لا سيما قضية " أبيي"، الغنية بالبترول المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، والتى تم تحويل قضيتها إلى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى لتحديد حدودها، إذ رحبت مصر بالقرار الذى صدر عن المحكمة ودعت الأطراف إلى الالتزام به.



"احتفال جنوب السودان بتوقيع السلام المنشط"

وفي السياق ذاته، شهد عام 2018 الاحتفال الذى نظمته جمهورية جنوب السودان بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط، حيث تم تكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى شارك فى الاحتفال وألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.



"مباحثات سامح شكري مع النائب الأول للرئيس"

وخلال العام نفسه، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مباحثات مع تعبان دنج، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، وأكد شكري على دعم مصر لجنوب السودان نحو تحقيق السلام والاستقرار من خلال مبادرة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان والحوار الوطني في البلاد، منوهًا بدور مصر في دعم جنوب السودان إبان عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الإفريقي.

