حبس عاطل سرق متعلقات المواطنين بالإكراه في النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق.



والبداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بقيادة المقدم محمد جهاد، الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - سبق اتهامه فى 8 قضايا، بحوزته (مبلغ مالى 1070 جنيها - 16 كارت شحن هواتف محمولة فئات مختلفة - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض " سكين").



وبمواجهته حول مصدر المضبوطات، اعترف بأنها من متحصلات "واقعتين" سرقة بالإكراه، وتم التوصل للمجنى عليهما وبعض المضبوطات وتعرفا عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.