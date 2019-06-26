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محافظات

بعد 3 ساعات بغرفة العمليات.. أم تضع 5 توائم فى الغربية (صور)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:43 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى
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شهدت إحدى المستشفيات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ودلادة 5 أطفال توائم، منهم 2 ذكور و3 إناث، لسيدة بإحدى قرى مركز المحلة بمحافظة الغربية، بعد تأخر حملها لمدة 7 سنوات متصلة.

كانت الأم وتدعى "مروة. م"، متزوجة من عامل بشركة غزل المحلة، مقيمين بإحدى قرى مركز المحلة، وتأخر الإنجاب للزوجين، وتوجها إلى أكثر من طبيب بحثا عن أمل في الإنجاب، وبعد رحلة بحث رزقهما الله بـ5 أطفال توائم، 2 ذكور و3 أناث، بعد أن استغرقت عملية الولادة القيصرية ثلاث ساعات.

وأكد مصدر داخل الأسرة، أن الأم بحالة جيدة هي والأطفال، مطالبَا من اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، التدخل بمساعدة الأسرة لأن رب الأسرة عامل بشركة غزل المحلة.

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