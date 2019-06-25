بالخطوات.. طريقة عمل "ناجتس" الفراخ

لايحب الكثير من الأطفال الأطعمة الدسمة، التى يصعب عليهم هضمها، إذ يقبلون على الأطعمة الخفيفة والأطباق المختلفة، ولذلك نستعرض لكم فى السطور التالية، طريقة عمل "ناجتس" الفراخ.



المقادير:

صدور فراخ مفرومة.

بابريكا.

ملح- فلفل.

12 كوب بصل مفروم.

معلقة ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

كوب بطاطس بيوريه.

دقيق.

كريمة طبخ.

1 حبة بيض.

1 كوب بقسماط مطحون.

زيت.



خطوات التحضير:

-نبدأ بإحضار وعاء كبير ونخلط فيه المكونات التالية، البابريكا، والملح، والفلفل الأسود، والبصل المفروم، والثوم المفروم، والبقدونس المفروم، ونقلب حتى تتداخل كل المكونات.

-ثم نضع صدور الدجاج المفرومة على الخليط السابق ذكره ونستمر في التقليب.

-نحضر البطاطس البيوريه ونخلطها بالدقيق ثم نضعهم مع الفراخ.

-نضيف كريمة الطبخ، ونقلبها مع خليط الفراخ.

-ثم نضي البيض لخليط ناجتس الفراخ، ونقلب جيدًا.

-وفى وعاء آخر نضع فيه البقسماط والبابريكا والفلفل الأسود والملح، ونقلب كل المكونات حتى تختلط، ثم نقوم بعمل خليط ناجتس الفراخ على شكل كرات، ثم تغطيتها بالبقسماط المطحون لتكون جاهزة للقلى.

-نقدم الناجتس اللذيذ على السفرة للأولاد بجانب الكاتشب والماوينيز.



