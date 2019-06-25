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رياضة

مدافع منتخب المغرب: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام كوت ديفوار

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال غانم سايس مدافع منتخب المغرب، إن أجواء الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية بكأس أمم إفريقيا جيدة.

وأكد في تصريح تليفزيوني "طوينا صفحة مواجهة ناميبيا، ونستعد للمباراة الصعبة أمام كوت ديفوار، هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية، لحسم التأهل".

وأشار إلى أن منتخب كوت ديفوار لديه مجموعة جيدة، ونجوم خبراء في المنافسة الإفريقية.

وأضاف "علينا أن نركز على حالنا واستعدادنا، والطريقة التي تساعدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، التي نراهن عليها، رغم أن المهمة ستكون صعبة على المنتخبين".

وختم حديثه "مطالبون بأن نكون في جاهزيتنا المطلقة، أتمنى في الأخير أن ترقى المباراة للمستوى المنتظر، وأن يكون الفوز حليفنا".

وسيواجه منتخب الأسود في المباراة الثالثة جنوب إفريقيا.

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