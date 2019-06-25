الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

سفير مصر لدى تل أبيب: القاهرة ملتزمة بحل الدولتين على حدود 67

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:08 م
خالد عزمي
خالد عزمي
سارة الشلقاني
طباعة
قال خالد عزمي السفير المصري لدى تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أثر على منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام القاهرة بالسعي إلى حل عادل عن طريق المفاوضات، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأضاف، خلال فعالية بمناسبة مرور أربعين عاما على معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب، أن مصر تسعى لحل تفاوضي قائم على العدالة والرغبة المتبادلة للوصول إلى حالة سلام بين الجانبين، موضحًا أنه يجب التوصل إلى حل وفقًا لحدود عام 1967، والعيش بسلام على أساس حل الدولتين.

ووقعت معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب في مارس عام 1979، بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى حينها مناحم بيجن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ ساعة

مصادر: أحد عناصر "خلية الأمل" الإرهابية متحفظ على أمواله منذ 2017

منذ حوالي 4 ساعات

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

ads

الصور

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

إصابة حمادى أحمد تبعده عن الملاعب لنهاية الموسم

الحاج ضيوف: تنظيم مصر لبطولة أفريقيا رائع.. و"السلام" يضاهي الملاعب الأوروبية

إنتر ناسيونال تتمسك بالنجم البرازيلي "إيدنيلسون" بعد عرض "الهلال"

"ماجر" يرفض مقارنته بمحرز

منوعات

صورة تكشف عن تفاصيل عن شخصيتك

ارتفاع درجات الحرارة بألمانيا تؤدي إلى زيادة بيع مراوح التهوية

"هواوي" تورط "فيديكس" بحرب ضد ترمب في محاكم أميركا

مسح: الديمقراطية أقل من توقعات نصف سكان العالم

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

ads

صفحتنا ع الفيس بوك