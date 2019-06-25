سفير مصر لدى تل أبيب: القاهرة ملتزمة بحل الدولتين على حدود 67

قال خالد عزمي السفير المصري لدى تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أثر على منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام القاهرة بالسعي إلى حل عادل عن طريق المفاوضات، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.



وأضاف، خلال فعالية بمناسبة مرور أربعين عاما على معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب، أن مصر تسعى لحل تفاوضي قائم على العدالة والرغبة المتبادلة للوصول إلى حالة سلام بين الجانبين، موضحًا أنه يجب التوصل إلى حل وفقًا لحدود عام 1967، والعيش بسلام على أساس حل الدولتين.



ووقعت معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب في مارس عام 1979، بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى حينها مناحم بيجن.