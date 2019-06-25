السيسي يشدد على أهمية مواصلة الاستثمارات بين مصر وغانا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، نانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا، في قصر الاتحادية.



وخلال اللقاء، أكد السيسي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا، مشددًا على أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.



وأعرب الرئيس السيسي، عن اهتمام مصر بالحفاظ على دورية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية بين مصر وغانا، كما أكد حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإفريقية الإستراتيجية في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات.



ومن جانبه، ثمن الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، دور مصر المحوري على الساحة الإفريقية.



وكان الرئيس الغاني وصل مصر، لحضور مباراة منتخب بلاده اليوم أمام بنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو.



وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".