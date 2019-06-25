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عالم

صادرات النفط الإيراني تتراجع مع استمرار العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:05 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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تراجعت صادرات إيران من النفط، خلال هذه الفترة، وبالتزامن مع استمرار العقوبات الأمريكية المشددة التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها، وفق لشبكة راديو فردا المعارضة للنظام.

وقالت مصادر في الصناعة الإيرانية، إن صادرات الخام الإيراني قد تراجعت خلال شهر يونيو إلى 300 ألف برميل يوميًا، وقال أحد المصادر "إنه مستوى منخفض للغاية من صادرات النفط الخام الحقيقية، وذلك بعد تشديد الولايات المتحدة على المصدر الرئيسي للدخل في طهران، مما عمق خسائر الإمدادات العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في نوفمبر بعد انسحابها من اتفاق نووي عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، بهدف خفض مبيعات إيران إلى الصفر، أنهت واشنطن في شهر مايو العقوبات المفروضة على مستوردي النفط الإيراني.

وأصبحت الصادرات الإيرانية أكثر غموضًا منذ عودة العقوبات الأمريكية في نوفمبر، مما يجعل تقييم الأحجام أكثر صعوبة.

ولم تعد طهران تبلغ عن أرقام إنتاجها إلى منظمة أوبك ولا توجد معلومات محددة عن الصادرات لأنه قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت السفينة قد أبحرت إلى مستخدم نهائي محدد.

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