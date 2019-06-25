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حوادث

التصريح بدفن سمكري لقى مصرعه أسفل قطار بالشرقية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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صرحت نيابة قسم ثان الزقازيق، الثلاثاء، بدفن جثة شخص لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بمزلقان أبو عميرة؛ لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مديرأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، ظهر اليوم الثلاثاء، يفيد بورود بلاغ من قسم ثان الزقازيق، بمصرع شخص أثناء مروره من مزلقان أبو عميرة من مكان غير مخصص للمشاة.

بانتقال قوة من رجال الشرطة تبين أن الجثة لشخص يدعى "الحنوني.ال" 39 عامًا، سمكري، مقيم بقرية الشبراوين مركز ههيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3594 إداري قسم ثان الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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