الزمالك يحذر لاعبيه من التعامل مع السماسرة

وجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، تحذيرًا للاعبيه من التعامل مع السماسرة.



وطالب الجهاز الفني من لاعبي الزمالك بالتركيز فقط في تدريبات الفريق وعدم الحديث مع أي وكيل لاعبين بشأن الرحيل عن الزمالك أو البحث عن عروض.



كان محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الزمالك، قد تعافى من إصابته التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بآلام في العضلة الأمامية.