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محافظات

اليوم.. 200 فنان تشكيلى فى معرض "فن بلا أسوار" بدورته الـ22

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:36 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تستضيف كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية وسط الإسكندرية، برعاية المطران سامي شحاتة أسقف شمال أفريقيا للكنائس الأنجلكانية، من خلال مركز أركان للإعلام، 200 عارض فن تشكيلي بمعرض فن بلا أسوار في دورته ال22، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، استمرارا لرسالة الكاتدرائية، في خدمات الشباب من خلال مركز أركان للإبداع، بحضور العديد من رجال الدولة المصرية، ورجال الأعمال، وقيادات المؤسسات التي تعمل في العمل العام للتمتع بأعمال أكثر من 200 عارض فن تشكيلي في معرض فن بلا أسوار في دورته الثانية والعشرون.

والمعرض مفتوح لكل صانع جمال في مصر سواء (رسم - تصوير- نحت- تحنيط - طرق علي المعادن- فن بالخشب- كل صناعات الهاند ميد).

كما يتخلل اليوم المفتوح العديد من العروض الفنية من غناء، ومسرح ومسابقات، ليتمتع كل زائر بيوم كامل في أحضان الفن في مدينة الإسكندرية.

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