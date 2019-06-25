العناية الإلهية تنقذ سيدة من الموت أسفل قطار في قنا

نجت سيدة من الموت المحقق عندما سقطت أسفل قطار ركاب على محطة مدينة أبو تشت بقنا، أثناء توقفه.



وذكر شاهد عيان، أنه أثناء قدوم القطار المميز من القاهرة وتوقفه على محطة أبوتشت كالمعتاد، فوجئنا بنزول امرأة كبيرة في السن من القطار وبدلًا من التريث وهبوط قدمها على الرصيف وقعت في منطقة خاوية بين القطار والرصيف.



وأضاف، أن السيدة سقطت أسفل القطار وتجمهر الأهالي وهتفوا لسائق القطار الذي كان يبعد عن الواقعة بحوالي 6 عربات ركاب وتحرك دون توقف، حتى انتهى من المرور إلى الاتجاه المقبل ناحية محطة فرشوط، لكن لم تصب السيدة بأي أذى.



وأكد المهندس خالد عويس رئيس مجلس مدينة أبوتشت، أنه لم يحدث إصابات للسيدة التي انزلقت أسفل قطار ركاب مميز على محطة أبوتشت، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.