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رياضة

الفتح السعودي يتعاقد مع مجرشي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع محمد مجرشي لمدة عامين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

وسبق للاعب أن مثل أندية الفيصلي والأهلي وأحد.

من جانبه، عبر مجرشي عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح ، موكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه.

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