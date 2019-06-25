الفتح السعودى يتعاقد مع المهاجم محمد مجرشى لمدة عامين

أعلن الفتح السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم محمد مجرشي لمدة سنتين، قادمًا من الفيصلي.



جاء ذلك بناء على توصية من فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح، حسب الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر.



وانتقل مجرشي في الميركاتو الشتوي الماضي إلى أحد بنظام الإعارة من الفيصلي.



وعبر مجرشي عن سعادته بالانضمام للفتح، مؤكدًا على رغبته في تقديم كل ما يملكه من جهد لتحقيق أهداف الفريق.