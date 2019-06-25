أهم صفقتين لباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي

كشفت مصادر إعلامية اقتراب إعلان نادي باريس سان جيرمان عن أهم صفقتين له خلال الميركاتو الصيفي الحالي .



ومن المقرر الإعلان عن الفوز بخدمات الدولي الأسباني "بابلو ساربيا" مهاجم اشبيليه ، بشرط جزائي قيمته 20 مليون يورو .



كما سيعلن النادي عن ضم النجم الدولي "سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش" لاعب الوسط الصربي ، بعد منافسة شرسة بين الأندية الأوروبية ، وذلك بمقايل 6 مليون يورو في الموسم الواحد .