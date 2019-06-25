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عالم

الكويت: تحذير للمواطنين والوافدين من التعرض لأشعة الشمس

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
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حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، المواطنين والوافدين من التعرض لأشعة الشمس مباشرة؛ لتجاوز درجات الحرارة العظمى 50 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، تأثر البلاد بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى بدءا من اليوم، وخلال الأيام المقبلة، مضيفة أن درجة الحرارة داخل محطات الرصد قد تزيد عن 50 درجة مئوية.

ومن جانبه، قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الإدارة ضرار العلي - في تصريح صحفي- إن خرائط الطقس والنماذج العددية، تشير إلى تأثر الكويت بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى على المناطق البرية خاصة، ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا، وحار نسبيا خلال ساعات الليل.

وتوقع العلي نشاط الرياح الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس المقبلين؛ حيث ستزيد سرعتها عن 55 كيلو مترا في الساعة، مثيرة للغبار، خاصة على المناطق المكشوفة، على أن تهدأ سرعة الرياح تدريجيا بداية من يوم الجمعة المقبل، لتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر من أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يشكل خطرا ما يترتب عليه ضربات الشمس، مهيبا بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالأماكن المغلقة المكيفة أثناء فترة الظهيرة، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل؛ لتفادي ضربات الشمس والاجهاد الحراري والجفاف.

كما دعا العلي مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج الذي يصل إلى ستة أقدام لنشاط الرياح، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة انتباه قائدي السيارات على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ، والرمال الزاحفة (السافي) نتيجة نشاط الرياح المثيرة للغبار.

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