أجيرى: عمرو وردة ليس لديه أى مشكلة فنية أو سلوكية

علق خافيير أجري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على اتهام عارضة أزياء لعمرو وردة بالتحرش اللفظي، قائلا : "إن عمرو وردة، لاعب الفراعنة، موجود في المعسكر، ولا توجد أي مشكلة فنية أو سلوكية".



وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن عمرو وردة ضمن القائمة، ولا نواجه مشكلة معه.

ونشرت عارضة أزياء، تدعى مريهان، مقطع فيديو، عبر حسابها بإنستجرام، قبل أن تقدم على حذفه، اتهمت خلاله، الرباعي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" وأيمن أشرف وأحمد حسن "كوكا" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسال الأول والثاني رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه "الرهان" على مواعدتها.