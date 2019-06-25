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عالم

الوزاري العربي للمياه يبحث استراتيجية "الأمن المائي"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:59 م
جريدة الدستور
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يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، اجتماعه الثالث عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الأربعاء، برئاسة العراق، والكويت "نائبا " وعضوية كل من: السعودية وتونس وقطر وجزر القمر والأردن والسودان، حيث يبحث عددا من الموضوعات، يأتي في مقدمتها استراتيجية "الأمن المائي " العربي، والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد بعد غد الخميس.

وصرح الوزير المفوض الدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالقطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع سيناقش عددًا من البنود منها:متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية "الأمن المائي " في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العاشرة التي عقدت بالكويت في الثاني من مايو العام الماضي "2018 " والطلب من الدول العربية التي تنفذ فيها مشاريع من قبل منظمات او بجهد وطني في اطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية، تقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية التنفيذ للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في الاجتماع التالي، لمتابعة تنفيذ خطة "التنمية المستدامة 2030 " فيما يخص المياه، والصادر في نفس الاجتماع السابق والتحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه "2021 " بالسنغال.

كما سيناقش الاجتماع، المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات: الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، كما سيعرض أيضا البند الخاص ب"جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه".

وأضاف الوزير المفوض أن من أهم البنود التي ستناقش خلال الاجتماع، البند الخاص بممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة بند تطوير قطاع المياه في فلسطين، وأنه من المتوقع أن يقوم ممثل سلطة المياه الفلسطينية بتقديم عرض حول المستجدات بشأن تنفيذ القرار، ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

وأوضح أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للمياه سوف يصدر مشاريع قرارات بشأن تلك البنود، ترفع إلى المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد بعد غد الخميس.

يذكر أن تم انتخاب العراق رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه 2018 - 2019، والكويت "نائبًا " للرئيس، فيما سيتم خلال دورة انعقاد المجلس تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس للعامين القادمين 2020 - 2021، كما سيتم انتخاب رئيسا للمكتب ونائبه.

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