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رياضة

نجم زيمبابوي: تخلصنا من معاناة الافتتاح أمام مصر وجاهزون لأوغندا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال أوفيدي كارورو لاعب منتخب زيمبابوي إن الفريق تخلص من المعاناة التي عاشها أمام المنتخب المصري يوم الجمعة الماضي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بمصر، وبات جاهزا للمباراة المقررة غدا الأربعاء أمام منتخب أوغندا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وأبدى كارورو تفاؤلا بفرص فريقه في تحقيق الفوز أمام منتخب أوغندا، الذي افتتح مشواره في البطولة بالفوز على جمهورية الكونغو 2 / صفر مساء السبت، بعد أن انتهت المباراة الافتتاحية بفوز مصر على زيمبابوي 1 / صفر.

وقال كارورلاو إن منتخب بلاده سيسعى لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها أمام منتخب مصر، وأهمها عدم القدرة علي تمرير الكرة بشكل صحيح، وهو ما أفقد الفريق القدرة علي التسجيل.

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