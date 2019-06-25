رئيسا وزراء هولندا وبنجلاديش ووزير خارجية المكسيك في زيارات رسمية للصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن قيام رئيسي وزراء هولندا وبنجلاديش ووزير خارجية المكسيك بزيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 27 يونيو حتى 5 يوليو المقبل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن رئيس وزراء هولندا "مارك روته" سيقوم بزيارة إلى الصين بعد غد الخميس بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ".



وأضاف شوانغ أن رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة ستحضر منتدى دافوس الاقتصادي الصيفي المقرر انعقاده في مدينة داليان شمال شرقي الصين يومي 1 و2 يوليو المقبل، على أن تبدأ زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو بدعوة من رئيس مجلس الدولة "لي كه تشيانغ".



وتابع شوانغ أن وزير خارجية المكسيك "مارسيلو إبرارد" سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 30 يونيو حتى 2 يوليو بدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".