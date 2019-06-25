مواجهة منتخب سيدات ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم تتصدر اهتمامات الصحف الألمانية

تباينت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة اليوم الثلاثاء، وجاء على رأسها المواجهة المرتقبة لمنتخب ألمانيا في كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكذلك تحركات نادي "بوروسيا مونشنجلادباخ" الألماني لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة خلال موسم الانتقالات.



فألقت صحيفة "بيلد"، الضوء عبر موقعها الإلكتروني على تأهب منتخب ألمانيا لكرة القدم سيدات للمنافس القادم (السويد) في ربع نهائي بطولة كأس العالم، المقامة في فرنسا، والمقرر إقامتها السبت المقبل، بعد التأهل المنتخب كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.



فيما أكدت صحيفة " Rheinische Post" رغبة جلادباخ في الظفر بتوقيع المهاجم السويسري، بريل إيمبولو، من فريق شالكه، والبالغ من العمر 22 عامًا، هذا الصيف.