رمضان صبحى يؤدى تدريباته فى الجيم نتيجة كدمة بالركبة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق، أدى تدريباته في الجيم أمس بسبب تعرضه لكدمة في الركبة.



وحرص الجهاز الفنى على منحه الوقت الكافي للتعافي والعودة مجددًا إلى المشاركة الجماعية، حيث ظهر رمضان صبحي في ملعب التتش أمس، بعد الانتهاء من أداء بعض التدريبات في الجيم، فيما تتحدد اليوم فرص مشاركته في مران الفريق.



ويؤدى الأهلي تدريباته فترة واحدة اليوم وغدًا فيما يخوض تدريبات على فترتين يوم الخميس المقبل.

