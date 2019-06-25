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رياضة

إصابة رمضان صبحي بكدمة في الركبة خلال تدريبات الأهلي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:48 م
جريدة الدستور
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قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رمضان صبحي أدى تدريباته في الجيم أمس بسبب تعرضه لكدمة في الركبة، وإن الجهاز حرص على منحه الوقت الكافي للتعافي والعودة مجددا إلى المشاركة الجماعية.

وأوضح الموقع الرسمى للنادي اليوم الثلاثاء أن رمضان صبحي ظهر في ملعب التتش أمس، بعد الانتهاء من أداء بعض التدريبات في الجيم، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في تدريب الأهلي.

ويؤدي الأهلي تدريباته فترة واحدة اليوم وغدا فيما يخوض تدريبات على فترتين يوم الخميس المقبل.

وفى سياق آخر، يخضع الثلاثى صلاح محسن، وناصر ماهر، ومؤمن زكريا، لقياسات بدنية اليوم، بعد غيابهم عن تمرين الفريق أمس لظروف خاصة، وحصولهم على إذن من الجهاز الفنى.

واشتمل مران الأهلى أمس على القياسات البدنية فقط، واستعان مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بأجهزة جديدة فى التمرين للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين فى مستهل فترة الإعداد الأولى التى يخوضها الأهلى فى القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل، للدخول فى معسكر تدريبى يشتمل على بعض التجارب الودية.

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