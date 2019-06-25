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عالم

الرئيس الغاني يبحث مع مساعد وزير الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:48 م
الرئيس الغاني نانا
الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو
أ ش أ
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بحث الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، اليوم الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية الإماراتي يعقوب يوسف الحوسني، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس غانا لمساعد وزير الخارجية الإماراتي بمكتبه في قصر جوبلي بالعاصمة أكرا.. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه جرى - خلال اللقاء الذى عقد على هامش مؤتمر العمل الدولى الذى يختتم أعمال دورته الـ 108 غدا فى جنيف - التأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التعاون فى مجالات العمل.

وقد بحث يوم 12 يونيو الحالي، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتى ناصر بن ثانى الهاملى مع وغانا سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مجالات العمل والقوى العاملة، على هامش مؤتمر العمل الدولى، واستعرضت اللقاءات الثنائية واقع سوق العمل فى الإمارات واحتياجاته من المهن وسياسات استقدام العمالة، فضلا عن التشريعات التى تحكم علاقة العمل بين أصحاب العمل وعمالة المنشآت من جهة، وبين أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة بمختلف فئاتها من جهة أخرى.

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