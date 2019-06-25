الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

الكشف عن مخطط لبناء استيطاني جديد وسط مدينة "الخليل" بالضفة الغربية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:46 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت لجنة "إعمار الخليل"، اليوم الثلاثاء، أن أحد المواقع الخاصة بالمستوطنين " المتدينين " نشر على الإنترنت مخططا لبناء استيطاني يعتزم المستوطنون إقامته على بناء يشتمل على عدة محال تجارية موجودة على مدخل " سوق القصبة " بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأضافت اللجنة - في بيان صحفي - أنه من خلال الصور التي وردت في مقطع "فيديو" بثه المستوطنون بهدف جمع التبرعات لإقامة هذا البناء الاستيطاني يظهر سوق الجملة، حيث نصب المستوطنون خياما فيه، وعرضوا صورا لمخططهم الاستيطاني هناك.

يذكر أن لجنة "إعمار الخليل " كانت قد كشفت خلال يونيو الجاري عدة انتهاكات وتعديات استيطانية على محال تجارية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد أعلن في نوفمبر من العام الماضي "2018" عن موافقته على إقامة بناء استيطاني جديد يقام على محال سوق الجملة في قلب البلدة القديمة.

وعلى صعيد آخر، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في منطقة "باب الزاوية " وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، مما تسبب في إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

منذ حوالي 3 ساعات

"الداخلية" تطلق خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة إلكترونيًا

منذ حوالي 19 ساعة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

ads

الصور

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

أهم صفقتين لباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي

أجيرى: عمرو وردة ليس لديه أى مشكلة فنية أو سلوكية

مدرب مدغشقر : نحترم منتخب بوروندي وتركيزنا في أفضل حالاته

نجم زيمبابوي: تخلصنا من معاناة الافتتاح أمام مصر وجاهزون لأوغندا

منوعات

"هواوي" تورط "فيديكس" بحرب ضد ترمب في محاكم أميركا

السبب الحقيقي لدفن مايكل جاكسون في تابوت ذهبي وسط كتلة من الخرسانة

السجون الألمانية تستعين بالنحل لمساعدة النزلاء على تعلم الصبر

"بزيورخ" الفدرالي ضمن المؤسسات التعليمية الست الأولى عالميا

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

ads

صفحتنا ع الفيس بوك