مدرب تونس: معلول "سايب فراغ" كبير.. واستبعاد النقاز له بديل

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن علي معلول لاعب النادي الأهلي تارك فراغ كبير في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، معلول لما بيكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لما يتمتع من خبرات كبيرة سواء مع المنتخب او النادي الأهلي.



واضاف مدرب تونس السابق في تصريحات لبرنامج "نجوم افريقيا" على اذاعة نجوم اف ام الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهم، ويرى مدرب تونس السابق بأن معلول يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في افريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبير من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.



وعن استبعاد حمدي النقاز اكد نبيل معلول بأن الحلول في الجبهة اليمنى للمنتخب التونسي مرضية بشكل كبير، لذلك استبعاد النقاز غير مؤثر مثل علي معلول، بالاضافة الي ان النقاز يمتاز بالنزعة الهجومية وذلك يؤثر على الشكل الدفاعي للمنتخب التونسي.



علي معلول سايب فراغ كبير في الجبهة اليسرى لما بيكون في فورمته بيفرق كتير مع منتخب تونس وكمان في تفاهم كبير مع يوسف المساكني.