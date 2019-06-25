تجديد حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية في حدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بحدائق القبة الجزئية، حبس عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة حدائق القبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات، أن المتهمين "عبدالرحمن. م"، و"كريم. ع" عاطلين، اعترفا بسرقة الشقق السكنية بمنطقة حدائق القبة، وتمكنهما من سرقة 3 شقق.



كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات من الأهالي تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدث بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما.



وبسؤالهم اعترفا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان بعض المسروقات من مصوغات ذهبية وهواتف محمولة، وبتبليغ المجني عليهم تعرفوا على أغراضهم الشخصية واتهموهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.