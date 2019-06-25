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تقارير ومتابعات

ماهو العقار الذي تسبب في وفاة مايكل جاكسون؟

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:38 م
مايكل جاكسون
مايكل جاكسون
إيمان ماهر
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استعرضت فضائية "الآن" تقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرًا أوضحت من خلاله سبب صادم وراء وفاة نجم البوب الأميركي، مايكل جاكسو، حيث إن رجال الشرطة الذين حققوا في وفاة جاكسون، اكتشفوا أن جسمه كان يحتوي على جرعات كبيرة من عقار يكفي لقتل حيوان وحيد القرن.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه المعلومات جاءت من ضباط الشرطة، الذين تم استدعاؤهم لقصر مايكل في لوس أنجلوس، حيث توفي هناك، بهدف صنع فيلم وثائقي عن وفاته، وكشفوا أنهم صُدموا من الجرعات الكبيرة من العقار الموجودة بجسمه، وهو "بروبوفول"، عقار مسكن للآلام قوي جدا.

وترصد«الدستور» ابرز المعلومات عن عقار بروبوفول.

- دواء قصير المفعول يؤدي إلى انخفاض مستوى الوعي، وضعف الذاكرة.
- يستبب في عدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، وحرقان في مكان الحقن، وتوقف التنفس.
- يستعمل في التخدير قبل البدء بالعمليات الجراحية،
- يستخدم كعامل مهدئ ومزيل للقلق، حيث يعطى قبل العمليات أو الإجرائات التشخيصية أو التصويرية، وللمرضى الذين يرقدون في العناية المشددة تحت التنفس الاصطناعي.
- يستخدم على نطاق واسع لتخدير الأطفال الرضع والأطفال الكبار أثناء خضوعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي.
- ينبغي أن يعطى البروبوفول فقط في وجود طاقم من الأطباء المدربين وإتاحة التسهيلات للمراقبة، والتحكم المناسب في مجرى الهواء، وإمدادات الأكسجين الإضافي، والتنفس الصناعي، وإنعاش القلب والأوعية الدموية، كما هو الحال مع المخدرات العامة الأخرى.


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