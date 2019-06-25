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رياضة

جمال عبد الحميد يؤكد خطر الثلاثي على منتخب الكونغو في مباراة الغد

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
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أوضح جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد أمام الكونغو، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وأبرزهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.

وعن توقعاته للتشكيل الأساسي الذي سيخوض به خافير أجيري اللقاء القادم، أكد عبد الحميد أن المدير الفني سيحافظ على نفس تشكيل اللقاء الماضي أمام زيمبابوي، خاصة بعدما حقق المنتخب الفوز، رغم هبوط المستوى في الشوط الثاني بسبب التغييرات التي أجراها الجهاز الفني، حيث سعى للحفاظ على هدف التقدم، وليس تعزيزه بأهداف أخرى.

واشار عبد الحميد إلى أن لاعبي المنتخب يحتاجون لفترة من أجل التعود بشكل كامل عل طريقة لعب خافيير أجيري.

وأضاف، "منتخب الكونغو ليس بالمنتخب السهل رغم خسارته في الجولة الأولى أمام أوغندا بهدفين، ويجب أن يبذل المنتخب قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز غدا، للاقتراب من التأهل لدور الـ 16 للمسابقة الإفريقية.


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