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سياسي

طلب برلماني لإتاحة الخبز ببطاقة التموين في المدن الساحلية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدم النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إتاحة الحصول على الخبز المدعم وفقا للمنظومة فى المدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف.

وأشار النائب همام العادلى، إلى أن الاقتراح يتضمن أن يتم السماح للمواطنين أن يستخدموا بطاقات التموين والخبز المدعم خلال تواجدهم فى المدن الساحلية خاصة فى فترة الصيف.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لمناقشته وأدرجته اللجنة بجدول أعمال اجتماعها المقرر عقده غدا الأربعاء.

ووجهت اللجنة الدعوة لممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحضور الاجتماع للرد على الاقتراح برغبة وتوضيح مدى إمكانية تفعيله في المدن الساحلية ضمن المنظومة السياحية الجديدة.

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