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رياضة

مدرب زيمبابوى: لدينا فرصة جيدة للفوز على أوغندا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
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أعلن صنداى شيزامجا المدير الفنى لمنتخب زيمبابوى أن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدًا لهذه المواجهة وسيفعل كل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.
وأضاف شيزامجا، خلال المؤتمر الصحفي الذي قام حاليا أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدًا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط.
وشدد مدرب زيمبابوي على أن فريقه يتعامل بشكل جيد في الوقت الحالي واللاعبون تناسوا تمامًا الخسارة أمام مصر، وخسارة اللقاء في الافتتاح تحدث كثيرًا لأنك تلعب أمام فريق قوي ومرشح للقب وأمام جماهير عريضة، ومع ذلك ظهر الفريق بمستوى جيد وفي لقاء أوغندا سيكون الشكل أفضل خاصة في الجانب الهجومي واستغلال الفرص التي تتاح للتسجيل، وهدف فريقه الحفاظ على آمال التأهل للدور الثاني.

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