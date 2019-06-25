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رياضة

عصام عبدالفتاح : وضع كتاب قانون كرة القدم عالميا بعد ترجمته فى مصر شيء مبهر

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
الدستور
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أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام المصرية بأن إهتمام المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم IFAB ووضعه كتاب قانون كرة القدم على صفحته الرسمية بعد ترجمته فى لجنة الحكام المصرية شيء مبهر ونجاح لكل منظومة التحكيم المصري.

وقال عبدالفتاح صباح اليوم الثلاثاء فى تصريحات صحفية بأن ما حدث يعد حدثا عالميا وعملا كبيرا بعد مجهود رائع لكل أعضاء لجنة الحكام عزب حجاج المدير التنفيذي ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وناصر عباس ومجدي رزق وحمدي القاضي ومهند دبا وأحمد أبو العلا أعضاء اللجنة الرئيسية الذين بذلوا جهدا كبيرا لإخراج هذا القانون فى أفضل صورة.

وأشاد عبدالفتاح بالدور الذي يبذله المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مع لجنة الحكام والتحكيم المصري منذ توليه المسئولية الأمر الذي جعل الجميع يعمل فى صمت دون النظر لأي مؤثرات خارجية من شأنها زعزعة استقرار المنظومة داخل كرة القدم المصرية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع الكتاب على الصفحة الرئيسية للمجلس التشريعي لقوانين كرة القدم فى العالم IFAB إنجاز غير مسبوق وسيزيد من اصرارانا على مواصلة نجاحات كثيرة.

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