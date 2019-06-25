مصرع طفل غرقًا في ترعة بالدقهلية

لقى طفل مصرعه غرقًا بترعة ديرب الخضر التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد بغرق طفل بمياه ترعة ديرب الخضر التابعة لمركز منية النصر.



وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه "يوسف حامد عبدالرحمن السعيد محمد" 5 أعوام، وبالفحص تبين أنه نزل للمياه أثناء استحمام حصان إلا أن التيار جرفه فلقى مصرعه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي صرحت بتسليم الجثمان لذوية ودفنه.