الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

جونسون يتعرض للانتقاد لوصفه "بريكست" بالطاقة الإيجابية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:34 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
تعرض المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية بوريس جونسون، لحملة من الانتقاد من منافسيه من حزب المحافظين البريطاني لتصريحه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتحدثه عن قوة الطاقة الإيجابية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اليوم الثلاثاء - عبر موقعها الإلكتروني - أن وزيرة العمل والمعاشات البريطانية "أمبر رود" شنت هجومًا على جونسون بعد فشله في توضيح خطته لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكان المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا قد صرح، أمس الاثنين، بأنه يمكن أن يحل مسألة الحدود الإيرلندية بترتيبات بديلة على الرغم من تصريحات الداعمين بأن الأمر يمكن أن يستغرق 3 سنوات لتقديمه، موضحًا أنه يمكن أن يمرر "بريكست" من البرلمان دون اتفاق بحلول 31 أكتوبر القادم على الرغم من تكرار تصويت نواب البرلمان البريطاني ضده.

يذكر أن جونسون يعد من المنافسين الأكثر حظًا لتولي رئاسة الوزراء البريطانية خلفًا لتريزا ماي، ومن المقرر أن يصوت 160 ألف عضو بحزب المحافظين بحلول نهاية يوليو المقبل عبر البريد الإلكتروني لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سوف يشغل منصب رئيس الوزراء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

منذ حوالي 3 ساعات

"الداخلية" تطلق خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة إلكترونيًا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

ads

الصور

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

أهم صفقتين لباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفى

أجيرى: عمرو وردة ليس لديه أى مشكلة فنية أو سلوكية

مدرب مدغشقر : نحترم منتخب بوروندي وتركيزنا في أفضل حالاته

نجم زيمبابوي: تخلصنا من معاناة الافتتاح أمام مصر وجاهزون لأوغندا

منوعات

"هواوي" تورط "فيديكس" بحرب ضد ترمب في محاكم أميركا

السبب الحقيقي لدفن مايكل جاكسون في تابوت ذهبي وسط كتلة من الخرسانة

السجون الألمانية تستعين بالنحل لمساعدة النزلاء على تعلم الصبر

"بزيورخ" الفدرالي ضمن المؤسسات التعليمية الست الأولى عالميا

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

ads

صفحتنا ع الفيس بوك