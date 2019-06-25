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رياضة

مدرب غينيا: مباراة نيجيريا لن تكن سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
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قال البلجيكي بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني أن مواجهة الفريق أمام نيجيريا لن تكون سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار.

وأضاف "بوت" - في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نيجيريا - " ندرك جيدا أهمية المباراة كونها أمام فريق قوي لديه نوعية جيدة من اللاعبين ولابد أن نكون واقعيون"، مشيرا " خرجنا بعدد من الدروس من مباراة مدغشقر، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طوال وقت المباراة، وأن نكون في حالة معنوية مرتفعة".

وتابع "عندما تلعب أمام نيجيريا يجب أن تكون في قمة التركيز وأفضل حال، ويجب أن تكون شجاعا، لدي ثقة في أن يؤدي اللاعبون دورهم كما يجب أن نعمل لتحقيق النتيجة المأمولة".

وأكد أن نابي كيتا جاهز بنسبة 100% وقد يبدأ المباراة غدا أمام نيجيريا، أنه في قمة جاهزيته الذهنية والبدنية.

وقال بوت " إننا سنسعى للفوز أمام نيجيريا ولابد أن نتحلى بالواقعية، نحن متحمسون للمباراة ونتطلع للفوز".

بدوره قال لاعب غينيا "سياجا" نعلم أن نيجيريا لديها فريق جيد، علينا التركيز نحن في حاجة إلى الثلاث نقاط لذا لن تكون المباراة سهلة، مضيفا "يجب علينا بذل أقصى ما لدينا للفوز بالمباراة.

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