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حوادث

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بترعة أطفيح

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
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لقى شخصان مصرعهما، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب بإحدى الترع في أطفيح.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل بإحدى الترع التابعة لمركز شرطة أطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة نقل محملة بالطوب، انقلبت بترعة قرية البرمبل، مما أسفر عن مصرع شخصين.

وذكر شهود عيان أن انهيار جسر الترعة تسبب في انقلاب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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