أجيري: منتخب مصر جاهز لمواجهة الكونغو .. وهدفنا الثلاث نقاط

قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن المنتخب جاهز تماما لمواجهة الكونغو غدا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالكان وأن الجميع بخير ولا يعاني أي لاعب من مشكلة بدنية.



وأوضح أن الفريق المنافس قوي للغاية من خلال التحليل الفني، مشيرا إلى أن المنتخب شاهد عدة مباريات للمنافس وهناك جلسة أخرى بالفيديو اليوم وأن الهدف هو الثلاث نقاط وحسم التأهل.



وأضاف أجيري - في المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين ومع توالي المباريات سيزيد التجانس والفريق يؤدي مباريات قوية وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة.



وقال مدرب الفراعنة، أن مباراة الكونغو وأوغندا كانت غريبة للغاية وكان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو كما أن مصر كان لابد أن تظهر بمستوى أفضل أمام زيمبابوي، وأن الفريقين من وجهة نظره سيظهران بمستوى أفضل في لقاء الغد لأن الهدف الرئيسي لكل منهما هو الفوز، فمصر تبحث عن التأهل بينما يحتاج الكونغو للفوز لإعادة فرصة التأهل.



وأشار أجيري إلى إنه لا توجد مشكلة بالنسبة لعمرو وردة فهو لاعب من بين ٢٣ لاعبا، مشيرا إلى أن الأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تماما ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدا ولكنه حتى الآن مع الفريق.



وشدد مدرب الفراعنة على أن محمد صلاح لاعب يعمل جيدا بروح الفريق وملتزم تماما، وروح الفريق موجودة ومحمد صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض ولا توجد مشاكل قائلا بالعربية: "مفيش مشكلة تماما" .



وأضاف أجيري أن حجازي جاهز لمباراة الكونغو وسيلعب اللقاء بواقي للأنف ومن الناحية الطبية جاهز تماما.



وتحدث المدرب عن أن محمد صلاح لاعب مهم جدا لمصر مثلما بكامبو لاعب مهم للكونغو، فالمنتخب يمتلك عناصر أخرى للوصول إلى المرمى ولا يعتمد الفريق على لاعب واحد فقط للتسجيل وهز الشباك ، وهو ما حدث في مباراة زيمبابوي وتسجيل تريزيجيه للهدف.



وقال أجيري إن مستوى محمد صلاح أمام زيمبابوي لم يكن قليلا عن مستواه مع ليفربول بسبب طريقة اللعب كما يؤكد البعض واللاعب قدم مباراة قوية، مضيفا أن صلاح سدد على المرمى ٨ كرات في ٩٠ دقيقة وهو ما يؤكد أنه ظهر بمستوى قوي وافتقد للمسة الأخيرة فقط وكان بمقدوره هز الشباك أكثر من مرة.



وأضاف أنه في كأس الأمم الأفريقية لدينا ٢٤ منتخبا ولاعبون في أندية قوية وهي فرصة جيدة لنعلن للعالم أن هناك لاعبين رائعين وبمقدورنا اللعب في أي أجواء ولدينا تريزيجيه وغيره لديهم مواهب رائعة.



من جانبه، قال أحمد المحمدي قائد منتخب مصر إن الجميع داخل المنتخب يركز في مباراة الكونغو الديمقراطية منذ السبت الماضي، مضيفا "المباراة صعبة للغاية لأن كلا الفريقين يرغبان في تحقيق الفوز، والجميع جاهز لهذا اللقاء".



وأوضح "تابعنا مباراة الكونغو السابقة أمام أوغندا وهو منافس جيد رغم الخسارة التي تعرض لها"، مشيرا "منتخبنا تأثر نسبيا بضغوط مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، ونسعى لتحسين الأداء أمام الكونغو".