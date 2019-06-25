الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

أجيري: منتخب مصر جاهز لمواجهة الكونغو .. وهدفنا الثلاث نقاط

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:26 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن المنتخب جاهز تماما لمواجهة الكونغو غدا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالكان وأن الجميع بخير ولا يعاني أي لاعب من مشكلة بدنية.

وأوضح أن الفريق المنافس قوي للغاية من خلال التحليل الفني، مشيرا إلى أن المنتخب شاهد عدة مباريات للمنافس وهناك جلسة أخرى بالفيديو اليوم وأن الهدف هو الثلاث نقاط وحسم التأهل.

وأضاف أجيري - في المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين ومع توالي المباريات سيزيد التجانس والفريق يؤدي مباريات قوية وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة.

وقال مدرب الفراعنة، أن مباراة الكونغو وأوغندا كانت غريبة للغاية وكان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو كما أن مصر كان لابد أن تظهر بمستوى أفضل أمام زيمبابوي، وأن الفريقين من وجهة نظره سيظهران بمستوى أفضل في لقاء الغد لأن الهدف الرئيسي لكل منهما هو الفوز، فمصر تبحث عن التأهل بينما يحتاج الكونغو للفوز لإعادة فرصة التأهل.

وأشار أجيري إلى إنه لا توجد مشكلة بالنسبة لعمرو وردة فهو لاعب من بين ٢٣ لاعبا، مشيرا إلى أن الأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تماما ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدا ولكنه حتى الآن مع الفريق.

وشدد مدرب الفراعنة على أن محمد صلاح لاعب يعمل جيدا بروح الفريق وملتزم تماما، وروح الفريق موجودة ومحمد صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض ولا توجد مشاكل قائلا بالعربية: "مفيش مشكلة تماما" .

وأضاف أجيري أن حجازي جاهز لمباراة الكونغو وسيلعب اللقاء بواقي للأنف ومن الناحية الطبية جاهز تماما.

وتحدث المدرب عن أن محمد صلاح لاعب مهم جدا لمصر مثلما بكامبو لاعب مهم للكونغو، فالمنتخب يمتلك عناصر أخرى للوصول إلى المرمى ولا يعتمد الفريق على لاعب واحد فقط للتسجيل وهز الشباك ، وهو ما حدث في مباراة زيمبابوي وتسجيل تريزيجيه للهدف.

وقال أجيري إن مستوى محمد صلاح أمام زيمبابوي لم يكن قليلا عن مستواه مع ليفربول بسبب طريقة اللعب كما يؤكد البعض واللاعب قدم مباراة قوية، مضيفا أن صلاح سدد على المرمى ٨ كرات في ٩٠ دقيقة وهو ما يؤكد أنه ظهر بمستوى قوي وافتقد للمسة الأخيرة فقط وكان بمقدوره هز الشباك أكثر من مرة.

وأضاف أنه في كأس الأمم الأفريقية لدينا ٢٤ منتخبا ولاعبون في أندية قوية وهي فرصة جيدة لنعلن للعالم أن هناك لاعبين رائعين وبمقدورنا اللعب في أي أجواء ولدينا تريزيجيه وغيره لديهم مواهب رائعة.

من جانبه، قال أحمد المحمدي قائد منتخب مصر إن الجميع داخل المنتخب يركز في مباراة الكونغو الديمقراطية منذ السبت الماضي، مضيفا "المباراة صعبة للغاية لأن كلا الفريقين يرغبان في تحقيق الفوز، والجميع جاهز لهذا اللقاء".

وأوضح "تابعنا مباراة الكونغو السابقة أمام أوغندا وهو منافس جيد رغم الخسارة التي تعرض لها"، مشيرا "منتخبنا تأثر نسبيا بضغوط مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، ونسعى لتحسين الأداء أمام الكونغو".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ حوالي 18 ساعة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأرجنتين يغيب عن مواجهة فنزويلا

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

مدرب زيمبابوي: أوغندا خصم جيد ومتماسك وسنقاتل للفوز وإحياء آمال التأهل

مدرب غينيا: مباراة نيجيريا لن تكن سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار

أجيري: منتخب مصر جاهز لمواجهة الكونغو .. وهدفنا الثلاث نقاط

غدًا.. المنتخب الوطنى يستكمل مشواره بأمم إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية

منوعات

8 عادات يومية "سيئة" تفيد الصحة

تجهيز منزل الأمير هاري وزوجته يتكلف 2.4 مليون جنيه استرليني

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

دراسة تكشف سبب مشاكل النوم عند استخدام الأجهزة الذكية

مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم خطر على الصحة

ads

صفحتنا ع الفيس بوك