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فن

مي كساب داخل كواليس كليب "ببساطة"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:24 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تصور الفنانة مي كساب أغنية "ببساطة" في المغرب، ضمن أغنيات ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، حيث ظهرت من خلال صورة لها أثناء تصوير الكليب بمشاركة المطرب المغربي فريد غنام.

وتعاونت "مي" من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مرزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، أورتيجا.

وتستعد "مي" لطرح كليب "البنيه" التي انتهت من تصويرها بمشاركة المطربة النوبية ستونة.

من ناحية أخرى، تستأنف مي كساب فور عودتها من المغرب تصوير أحداث دورها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" مع أكرم حسني، كما تستكمل تصوير أحداث شخصيتها في مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد والذي خرج من سباق رمضان الماضي.

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