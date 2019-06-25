الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

"المرور" تضبط 5 آلاف مخالفة و17 سائقًا تحت تأثير المخدر

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
طباعة
تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت الحملات خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5184 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2125 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي إطار ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، تم ضبط 17 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

تميم يحرم حفيد مؤسس قطر من إرثه الشرعي ويضيق الخناق على أسرته

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ حوالي 18 ساعة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

منذ حوالي 15 ساعة

محمد الباز يحذر من 5 صفحات على "فيسبوك" تحرض ضد الدولة (فيديو)

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

مدرب زيمبابوي: أوغندا خصم جيد ومتماسك وسنقاتل للفوز وإحياء آمال التأهل

مدرب غينيا: مباراة نيجيريا لن تكن سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار

أجيري: منتخب مصر جاهز لمواجهة الكونغو .. وهدفنا الثلاث نقاط

غدًا.. المنتخب الوطنى يستكمل مشواره بأمم إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية

منوعات

8 عادات يومية "سيئة" تفيد الصحة

تجهيز منزل الأمير هاري وزوجته يتكلف 2.4 مليون جنيه استرليني

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

دراسة تكشف سبب مشاكل النوم عند استخدام الأجهزة الذكية

مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم خطر على الصحة

ads

صفحتنا ع الفيس بوك