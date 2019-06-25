"المرور" تضبط 5 آلاف مخالفة و17 سائقًا تحت تأثير المخدر

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.



أسفرت الحملات خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5184 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2125 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



وفي إطار ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، تم ضبط 17 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.