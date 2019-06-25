غدًا.. المنتخب الوطنى يستكمل مشواره بأمم إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية

يستكمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية الـ32 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصنف الثامن إفريقيًا و58 عالميًا، والمرشح بقوة للفوز بالبطولة والتتويج باللقب الثامن، غدًا ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، المصنف الخامس إفريقيًا و49 عالميًا، فى تمام العاشرة مساء بالجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة .



كما يلتقى المنتخب النيجيري الثالث إفريقيًا و45 عالميًا، مع غينيا المصنفة 13 إفريقيا و71 عالميًا، في تمام الرابعة والنصف عصرًا في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، كما يواجه منتخب أوغندا صاحب المركز الـ16 إفريقيًا و80 عالميًا زيمبابوى، والمصنف 26 إفريقيا و109 عالميًا، في تمام الساعة السابعة بالجولة الثانية بالمجموعة الأولي.